«Я бы точно не одно пиво выпил». Коноплянка шутливо отреагировал на выход Свитолиной в полуфинал Уимблдона

12 июля, 15:47
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Евгений Коноплянка (Фото:Евгений Коноплянка via Instagram)

Евгений Коноплянка (Фото:Евгений Коноплянка via Instagram)

Украинский футболист отреагировал на желание теннисистки Элины Свитолиной выпить пива после выхода в полуфинал Уимблдона.

Коноплянка опубликовал сторис в своем аккаунте в Instagram, в котором написал, что одной бутылки пенистого напитка ему было бы мало после такого успеха.

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«После такой победы я бы точно не одно пиво выпил. Мои поздравления», — написал Коноплянка.

Видео дня

Евгений Коноплянка via Instagram
Фото: Евгений Коноплянка via Instagram

Ранее сообщалось, что Свитолина вернула статус первой ракетки Украины после выхода в полуфинал Уимблдона.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Теннис Уимблдон Евгений Коноплянка Элина Свитолина

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