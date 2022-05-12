«Да она никто». В России отреагировали на призыв Свитолиной к теннисистам из РФ и Беларуси

12 мая, 19:46
Цей матеріал також доступний українською
Элина Свитолина (Фото:Элина Свитолина/Instagram)

Элина Свитолина (Фото:Элина Свитолина/Instagram)

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев отреагировал на призыв первой ракетки Украины Элины Свитолиной к теннисистам из РФ и Беларуси, чтобы те высказали свою позицию о войне в центре Европы.

Слова спортивного функционера приводит Metaratings.

«Не надо обращать внимание, это не только мое мнение, но и юристов тоже. Потому что от любого высказывания нас могут снять с каких-то соревнованиях.

Видео дня
Читайте также:
«Моя жена плачет каждую ночь». Муж Свитолиной Монфис рассказал, как война изменила его жизнь

Сейчас мы играем, у нас все нормально. Глупо вообще реагировать. Кто такая Свитолина? Никто вообще", — сказал Тарпищев.

Ранее Свитолина призвала отстранить от всех соревнований российских и белорусских теннисистов, если те поддерживают войну в Украине или не называют Россию и Беларусь странами, которые ее развязали.

Сообщалось, что российских теннисистов решили отстранить от участия на Уимблдоне.

poster
Подписаться на ежедневную email-рассылку
материалов раздела Спорт
Рассылка лучших новостей в мире спорта
Каждый четверг
Редактор: Евгений Нещерет

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Теннис Элина Свитолина

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X