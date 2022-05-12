«Да она никто». В России отреагировали на призыв Свитолиной к теннисистам из РФ и Беларуси
Элина Свитолина (Фото:Элина Свитолина/Instagram)
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев отреагировал на призыв первой ракетки Украины Элины Свитолиной к теннисистам из РФ и Беларуси, чтобы те высказали свою позицию о войне в центре Европы.
Слова спортивного функционера приводит Metaratings.
«Не надо обращать внимание, это не только мое мнение, но и юристов тоже. Потому что от любого высказывания нас могут снять с каких-то соревнованиях.
Сейчас мы играем, у нас все нормально. Глупо вообще реагировать. Кто такая Свитолина? Никто вообще", — сказал Тарпищев.
Ранее Свитолина призвала отстранить от всех соревнований российских и белорусских теннисистов, если те поддерживают войну в Украине или не называют Россию и Беларусь странами, которые ее развязали.
Сообщалось, что российских теннисистов решили отстранить от участия на Уимблдоне.
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