«Да она никто». В России отреагировали на призыв Свитолиной к теннисистам из РФ и Беларуси 12 мая, 19:46 Цей матеріал також доступний українською Элина Свитолина (Фото:Элина Свитолина/Instagram)

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев отреагировал на призыв первой ракетки Украины Элины Свитолиной к теннисистам из РФ и Беларуси, чтобы те высказали свою позицию о войне в центре Европы.



Слова спортивного функционера приводит Metaratings.

«Не надо обращать внимание, это не только мое мнение, но и юристов тоже. Потому что от любого высказывания нас могут снять с каких-то соревнованиях.

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Сейчас мы играем, у нас все нормально. Глупо вообще реагировать. Кто такая Свитолина? Никто вообще", — сказал Тарпищев.

Ранее Свитолина призвала отстранить от всех соревнований российских и белорусских теннисистов, если те поддерживают войну в Украине или не называют Россию и Беларусь странами, которые ее развязали.

Сообщалось, что российских теннисистов решили отстранить от участия на Уимблдоне.



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