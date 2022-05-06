98-летний украинский теннисист сыграл на чемпионате мира в США — видео 6 мая, 17:32 Цей матеріал також доступний українською Леонид Станиславский считается старшим теннисистом мира (Фото:Скриншот видео)

98-летний украинский теннисист Леонид Станиславский, которого война застала в родном Харькове, уехал в США, где сыграл в чемпионате мира для ветеранов (65 лет и старше).

На турнире в Палм-Бич, штат Флорида, Станиславский участвовал в категории 90+ и проиграл в первом круге американцу Джорджу Маккейбу со счетом 0:2 (1:6, 1:6), сообщает ITF.

После игры Станиславский заявил, что для него важно представлять Украину, в которой идет война.

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"День назад я встретил двух украинских друзей Катю и Элистер, и они подарили мне украинский флаг. Я почувствовал, что Украина стала ближе.

Теннис для меня – это жизнь. Когда я был младше, я не представлял, что теннис будет играть большую роль в моей жизни. Но теперь я чувствую это постоянно. Я не мог жить без тенниса.

Мне понравилось играть с американцем, который моложе меня на восемь лет, и он позволил мне почувствовать себя посильнее. Мне нелегко здесь быть. Не забывайте о моем возрасте, мне 98, но я пытался быть сильным", - сказал Станиславский.

Ранее Леонид Станиславский попал в Книгу рекордов Гиннеса как старейший теннисист, участвующий в соревнованиях.

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