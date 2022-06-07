В следующем раунде сыграет с россиянкой. Новая первая ракетка Украины успешно стартовала на престижном турнире в Нидерландах

7 июня, 19:34
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В следующем раунде Ангелина Калинина сыграет с россиянкой Екатериной Александровой (Фото:REUTERS/Gonzalo Fuentes)

В следующем раунде Ангелина Калинина сыграет с россиянкой Екатериной Александровой (Фото:REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Ангелина Калинина, которая накануне обошла Элину Свитолину в рейтинге лучших теннисисток Украины, преодолела первый раунд на престижном турнире в Хертогенбосе (Нидерланды).

В 1/16 финала Калинина в трех сетах обыграла представительницу Австралии Оливию Гадецки.

Первый сет был за Калининой, которая проиграла Гадецки три гейма, а вот во второй партии победила уже австралийка, отдав украинке четыре розыгрыша.

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В решающей партии Гадецки вела 3:1, но после этого Калинина выиграла три гейма подряд и в итоге дожала австралийку — 6:4.

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В 1/8 финала Калинина встретится с россиянкой Екатериной Александровой, которая в первом раунде турнира выбила украинку Даяну Ястремскую.

Ангелина Калинина (Украина) — Оливия Гадецки (Австралия) 2:1 (6:3, 4:6, 6:4)

Ранее сообщалось, что первая ракетка мира Ига Свентек стала победительницей турнира Большого шлема — Ролан Гаррос-2022.

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Теги:   Теннис Ангелина Калинина

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