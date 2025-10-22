«Ожидаю от него больших достижений». Кириос назвал теннисиста с лучшей подачей в мире — видео
Ник Кириос (Фото: Ник Кириос/Instagram)
Звездный австралийский теннисист Ник Кириос сделал комплимент французу Джованни Мпетши Перрикару, который занимает 33 место в мировом рейтинге
Об этом сообщает UTS Tour.
Накануне Перрикар уступил бразильцу Жоау Фонсеке на старте турнира ATP 500 в Базеле.
Несмотря на это, Кириос заявил, что никогда не видел такой хорошей подачи как у Перрикара и считает, что тот имеет все шансы стать звездой мирового тенниса,
«Думаю, Мпетши Перрикар дебютирует в топ-10 в 2026 году. Это один из моих прогнозов. У него лучшая подача, которую я когда-либо видел, поэтому ожидаю от него больших достижений», — отметил Кириос.
Также австралиец видит большие перспективы и у Жоау Фонсеки.
«Он может пройти далеко на турнирах Большого шлема — до четвертьфинала или даже полуфинала», — заявил Ник.
