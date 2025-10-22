Об этом сообщает UTS Tour.

Накануне Перрикар уступил бразильцу Жоау Фонсеке на старте турнира ATP 500 в Базеле.

Несмотря на это, Кириос заявил, что никогда не видел такой хорошей подачи как у Перрикара и считает, что тот имеет все шансы стать звездой мирового тенниса,

«Думаю, Мпетши Перрикар дебютирует в топ-10 в 2026 году. Это один из моих прогнозов. У него лучшая подача, которую я когда-либо видел, поэтому ожидаю от него больших достижений», — отметил Кириос.

Также австралиец видит большие перспективы и у Жоау Фонсеки.

«Он может пройти далеко на турнирах Большого шлема — до четвертьфинала или даже полуфинала», — заявил Ник.

