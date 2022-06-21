Костюк сенсационно обыграла теннисистку из топ-15 мирового рейтинга и вышла в третий раунд турнира в Великобритании 21 июня, 16:47 Цей матеріал також доступний українською Марта Костюк одержала победу в трех сетах (Фото:Geoff Burke-USA TODAY Sports)

Украинка Марта Костюк обыграла чешку Барбору Крейчикову, которая занимает 15-е место в мировом рейтинге, и вышла в 1/8 финала теннисного турнира в Истборне (Великобритания)

Поединок начался еще вчера, 20 июня, но был приостановлен при счете 1:1 по сетам из-за наступления темноты.

Украинка уступила в первом сете 4:6, но победила во втором 6:3 и перевела игру в решающую партию, где дожила соперницу - 6:4.

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В 1/8 финала Костюк сыграет с победительницей матча Жил Белен Тайхманн (Швейцария) - Гарриет Дарт (Великобритания).

Марта Костюк (Украина) – Барбора Крейчикова (Чехия) 2:1 (4:6, 6:3, 6:4)



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Также на турнире продолжают борьбу украинки Ангелина Калинина и Леся Цуренко, а Даяна Ястремская выбыла после первого раунда.

Ранее сообщалось, что согласно новому рейтингу Женской теннисной ассоциации (WTA) Костюк занимает 79-е место, потеряв статус третьей ракетки Украины.

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