Вслед за Уимблдоном. Российских и белорусских теннисистов планируют не допустить к еще одному престижному турниру — СМИ 23 апреля, 16:20 Цей матеріал також доступний українською Даниил Медведев занимает второе место в рейтинге лучших теннисистов мира (Фото:Даниил Медведев via Instagram)

Престижный теннисный турнир в Риме вслед за Уимблдоном может отстранить от участия российских и белорусских игроков, сообщает Corriere della Sera.

Как сообщает издание, инициатором такого решения являются власти Италии, которые в связи с войной России против Украины обратились к организаторам турнира с требованием не допустить к соревнованиям российских и белорусских спортсменов.

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Президент Федерации тенниса Италии Анджело Бинаги также хочет выразить поддержку Украине в борьбе с российскими оккупантами и предлагает, чтобы перед финальным матчем турнира в Риме на арене прозвучал гимн Украины.

"В этом контексте было бы смешно увидеть в финале российского игрока", – сказал Бинаги.

Турнир в Риме должен пройти со 2 по 15 мая.

Ранее российских и белорусских теннисистов отстранили от участия на турнире Большого шлема - Уимблдоне.

Перед этим сообщалось, что первая ракетка Украины Элина Свитолина призвала отстранить от всех соревнований российских и белорусских теннисистов, если те поддерживают войну в Украине или не называют Россию и Беларусь странами, которые ее развязали.

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