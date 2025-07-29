Знаменитая украинская теннисистка Марта Костюк рассказала NV о чрезмерной перегрузке и ее последствиях в спорте, как она видит свое будущее и что уже сегодня начала делать для развития тенниса в Украине.

В Монреале начался международный турнир женского тенниса WTA-1000, в котором принимают участие сильнейшие украинские спортсменки. С одной из них, киевлянкой Мартой Костюк, журналист NV пообщался за день до начала турнира. В последние месяцы украинская звезда попала в турбулентную полосу неудач. Три месяца без побед. Как она преодолевает эту черную полосу, на что рассчитывает теперь, куда целится и о чем мечтает? Оказалось, что цели и мечты это не одно и тоже. Но сначала была Канада.

— Монреальский этап — WTA-1000, престижный турнир, но чем он прежде всего является для вас: подготовка к US Open (один из четырех турниров Большого Шлема (США), который начнется 24 августа), возможность повысить собственный рейтинг, призовые, спортивная рутина?

— Когда ты уже столько лет находишься в туре, то ты стараешься не разделять турниры на какие-то категории. У нас сейчас такой нагруженный график, что ты играешь столько, сколько можешь. Очень много стало обязательных турниров. Поэтому все стало жестче. Конечно, есть турниры побольше, есть Большой Шлем, но на данный момент я стараюсь эти все понятия не разделять и просто играть.

— Но это чрезмерная перегрузка. Большой Шлем буквально за месяц. Очень сложно рассчитать силы.

— Я думаю, что очень сложно в теннисе рассчитать силы. Конечно, есть такие игроки, которые это делают (снимаются с турнира). Я такое не делаю, потому что ты все равно каждую неделю, которую ты играешь, ты тренируешь себя, тренируешь свой мозг, тренируешь тело бороться. Поэтому здесь очень сложно, если честно, просчитать, что это, подготовка к Шлему, или не подготовка. Я стараюсь сделать все, что могу, а там как уже сложится. В принципе, (Монреаль WTA-1000), это еще один турнир — это моя работа.