«Я потерял радость во всем, что делаю». Звездный теннисист заявил о психологических проблемах после сенсационного вылета с Уимблдона

Зверев рассказал о серьезных проблемах с психическим здоровьем, сказывающихся на его игре и жизни в целом, сообщает Punto de Break.

«Иногда я чувствую себя очень одиноким на корте. У меня есть психологические проблемы, я чувствую их после Australian Open. Я пытаюсь найти выход из этой ситуации, но постоянно возвращаюсь к ней.

Это не вопрос тенниса. Я чувствую себя одиноким в жизни в целом, и это неприятно. Мне трудно находить радость вне корта, и я чувствую себя очень, очень одиноким. Я никогда раньше не переживал ничего подобного. Моя проблема сейчас не в теннисе. Она в том, чтобы найти что-то внутри себя", — сказал Александр.

На вопрос, планирует ли он обратиться за помощью, чтобы решить эти проблемы, Зверев ответил: «Возможно, да. Возможно, впервые в жизни мне это нужно».

Немецкий теннисист добавил, что сейчас у него самый сложный период в жизни с психологической точки зрения.

«Я прошел через многие трудности в своей личной и профессиональной жизни, но никогда не чувствовал себя таким пустым, как сейчас. Я потерял радость во всем, что делаю.

Даже когда я побеждаю, я не чувствую счастья или мотивации продолжать. Я ложусь спать без мотивации вставать на следующий день. Я считаю, что многие люди, независимо от их работы, чувствовали нечто подобное в какой-то момент. У элитного спортсмена это четко отображается в его результатах", — заявил Зверев.

