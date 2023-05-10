Лучший теннисист Украины проигнорировал рукопожатие с россиянином после матча в Риме — видео
Крутых не смог пробиться в основную сетку (Фото:ФТУ)
Первая ракетка Украины Алексей Крутых не пожал руку своему российскому сопернику Александру Шевченко после матча квалификационного раунда на теннисном турнире в Риме.
После теннисных матчей соперники традиционно здороваются друг с другом, однако в последнее время это не касается ситуации, когда на корте сходятся украинцы против россиян.
После матча между Крутым и Шевченко также не произошло рукопожатия — украинец проигнорировал россиянина и поздоровался только с рефери матча.
Сам матч завершился победой Шевченко в двух сетах — 6:4, 6:2.
Ранее сообщалось, что украинка Даяна Ястремская выбила россиянку Анну Блинкову из теннисного турнира в Испании и не пожала ей руку. .