Лучший теннисист Украины проигнорировал рукопожатие с россиянином после матча в Риме — видео 10 мая, 18:17 Крутых не смог пробиться в основную сетку (Фото:ФТУ)

Первая ракетка Украины Алексей Крутых не пожал руку своему российскому сопернику Александру Шевченко после матча квалификационного раунда на теннисном турнире в Риме.

После теннисных матчей соперники традиционно здороваются друг с другом, однако в последнее время это не касается ситуации, когда на корте сходятся украинцы против россиян.

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После матча между Крутым и Шевченко также не произошло рукопожатия — украинец проигнорировал россиянина и поздоровался только с рефери матча.

Сам матч завершился победой Шевченко в двух сетах — 6:4, 6:2.

Ранее сообщалось, что украинка Даяна Ястремская выбила россиянку Анну Блинкову из теннисного турнира в Испании и не пожала ей руку. .