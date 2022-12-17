Экс-первая ракетка мира досрочно вышел из тюрьмы после восьми месяцев заключения 17 декабря, 12:34 Борис Беккер отбыл восемь месяцев заключения (Фото:REUTERS/Paul Childs)

Бывший немецкий теннисист и экс-первая ракетка мира Борис Беккер вышел на свободу из заключения в Великобритании, где отбывал наказание за сокрытие активов, чтобы не платить долги.

Беккер отбыл восемь месяцев из запланированных 2,5 лет заключения, сообщает BBC.

В апреле 2022 года Беккер был признан виновным по четырем пунктам обвинения в соответствии с Законом о банкротстве.

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Его заключили в тюрьму на 2,5 года за сокрытие активов и кредитов на 2,5 миллиона фунтов стерлингов, чтобы избежать выплаты долгов.

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Сообщается, что Беккер был депортирован из Великобритании и уже вылетел в Германию.

В течение карьеры Беккер выиграл шесть титулов Большого шлема в одиночном разряде — три Уимблдона, два Australian Open и один US Open.

Ранее сообщалось, что испанский суд оправдал бразильского футболиста Неймара по делу о коррупции во время его перехода из Сантоса в Барселону в 2013 году.