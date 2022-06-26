«Мотивация для побед». Экс-первая ракетка мира объяснил решение отдавать призовые украинцам 26 июня, 20:55 Цей матеріал також доступний українською Энди Маррей осудил вторжение России в Украину (Фото:REUTERS/Toby Melville)

Бывшая первая ракетка мира британец Энди Маррей объяснил, почему решил отдавать свои призовые с теннисных турниров этого года на помощь пострадавшим от войны украинцам.

Маррей заявил, что многие семьи и дети пострадали от российского вторжения, а помощь им дает ему мотивацию для побед, сообщает RMC Sport.

Читайте также: Лучшая теннисистка мира сыграет в благотворительном матче в поддержку Украины

«Есть семьи и дети, пытающиеся покинуть страну. Есть также семьи, чьи дома разрушены. Я подумал, что это хорошее дело. Это дает мне небольшую дополнительную мотивацию для выступлений и побед. Поэтому я решил это сделать», — сказал Маррей.

Видео дня

Читайте также: Элина Свитолина стала вторым послом платформы UNITED24

Ранее сообщалось, что бывшие украинские теннисисты Александр Долгополов и Сергей Стаховский побывали в Бахмуте и Краматорске, куда привезли необходимые вещи для воинов ВСУ.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.