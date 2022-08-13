Лучший теннисист Польши пообещал передавать Украине по 100 евро за каждый эйс на US Open

13 августа, 14:17
Хуберт Хуркач такую же акцию провел на Уимблдоне (Фото:Хуберт Хуркач via Instagram)

Хуберт Хуркач такую же акцию провел на Уимблдоне (Фото:Хуберт Хуркач via Instagram)

Первая ракетка Польши Хуберт Хуркач во время Открытого чемпионата США (US Open) устроит благотворительную акцию в поддержку Украины.

В своем аккаунте в Twitter Хуркач заявил, что будет жертвовать Украине по 100 евро за каждый эйс на турнире.

Средства Хуркач будет перечислять в один из самых авторитетных польских фондов — WOSP (Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy).

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«Надеюсь сделать как можно больше эйсов до конца US Open», — написал Хуркач.

Открытый чемпионат США состоится с 29 августа по 11 сентября.

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Эйс — ситуация, когда подающий теннисист выигрывает очко в розыгрыше за счет подачи, которая попала в квадрат и при этом принимающий игрок не коснулся мяча.

Ранее такую же акцию Хуркач провел на Уимблдоне, где ему удалось собрать 2100 евро.

Редактор: Олег Телюк

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Теги:   Польша Теннис Благотворительность US Open

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