Лучший теннисист Польши пообещал передавать Украине по 100 евро за каждый эйс на US Open
Хуберт Хуркач такую же акцию провел на Уимблдоне (Фото:Хуберт Хуркач via Instagram)
Первая ракетка Польши Хуберт Хуркач во время Открытого чемпионата США (US Open) устроит благотворительную акцию в поддержку Украины.
В своем аккаунте в Twitter Хуркач заявил, что будет жертвовать Украине по 100 евро за каждый эйс на турнире.
Средства Хуркач будет перечислять в один из самых авторитетных польских фондов — WOSP (Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy).
«Надеюсь сделать как можно больше эйсов до конца US Open», — написал Хуркач.
Открытый чемпионат США состоится с 29 августа по 11 сентября.
Эйс — ситуация, когда подающий теннисист выигрывает очко в розыгрыше за счет подачи, которая попала в квадрат и при этом принимающий игрок не коснулся мяча.
Ранее такую же акцию Хуркач провел на Уимблдоне, где ему удалось собрать 2100 евро.
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