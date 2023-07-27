Экс-первая ракетка Украины в напряженном матче обыграл россиянина на турнире в Эквадоре и не пожал ему руку — видео 27 июля, 10:05 Илья Марченко выиграл в двух сетах (Фото:Илья Марченко via Instagram)

Украинский теннисист Илья Марченко обыграл россиянина Евгения Донского и вышел в четвертьфинал челленджера в Салинасе (Эквадор).

Марченко победил Донского в двух сетах, которые длились 1 час и 48 минут.

В первом сете россиянин вел в счете 4:2, однако концовка была за украинцем, который переломил ход игры, выиграв партию 7:5.

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Второй сет Марченко начал уверенно, поведя 3:0, но после этого проиграл четыре подряд розыгрыша. Впрочем, украинец снова великолепно провел вторую половину партии, дожав соперника, — 7:5.

После матча обошлось без традиционного рукопожатия. Украинец поздоровался с рефери и проигнорировал представителя страны-агрессора.

В четвертьфинале Марченко сыграет с японцем Рио Ногучи.

Евгений Донской — Илья Марченко (Украина) 0:2 (5:7, 5:7)

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