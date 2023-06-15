«Думал о самоубийстве». Звездный теннисист признался о психологических проблемах и зависимости от наркотиков 15 июня, 15:36 Ник Кирьос (Фото:Ник Кирьос via Instagram)

Звездный австралийский теннисист Ник Кирьос рассказал, что попал в психиатрическую больницу после того, как собирался покончить жизнь самоубийством.

Откровенное признание 25-я ракетка мира сделал во второй серии документального фильма Break Point от Netflix, которая выйдет 21 июня, сообщает The Guardian.

Кирьос рассказал, что в 2019 году пережил самый тяжелый период в жизни, а после поражения на Уимблдоне во втором круге от Рафаэля Надаля, он решил бороться психологическими проблемами.



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«Я всерьез думал о том, что хочу совершить самоубийство. Я пил, злоупотреблял наркотиками, потерял отношения с семьей, оттолкнул всех своих близких друзей.

Я проиграл на Уимблдоне. Я проснулся, а мой отец сидел на кровати и плакал. Это стало для меня большим сигналом к пробуждению. Я подумал: «Ладно, так дальше нельзя». Я попал в психиатрическую клинику в Лондоне, чтобы разобраться со своими проблемами", — сказал Ник.

Ранее сообщалось, что звезда мюнхенской Баварии Бенжамен Павар признался о своих психологических проблемах.