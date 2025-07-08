Первая ракетка Украины среди юниоров отказался давать интервью на украинском языке

Как сообщает «Большой теннис Украины», 16-летний спортсмен после матча отказался давать комментарий журналистам на украинском языке.

Украинские журналисты пригласили теннисиста на интервью после его поражения. Никита пришел к представителям медиа вместе со своим болгарским тренером Стефаном Пантовым.

Реклама

Тренер заявил, что Белозерцев будет отвечать на вопросы только на английском или русском языке.

Теннисист никак не прокомментировал эту ситуацию. Журналисты в итоге отменили интервью.

По информации источника, Пантов также представляет Болгарскую федерацию тенниса. Сам Билозерцев рассматривает вопрос смены своего гражданства на болгарское.

Никита занимает 20-е место в юниорском рейтинге ITF и является первой ракеткой Украины на молодежном уровне.

Ранее сообщалось, что футболист сборной Украины Михаил Мудрик посетил матч украинской теннисистки на Уимблдоне.