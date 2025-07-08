Первая ракетка Украины среди юниоров отказался давать интервью на украинском языке
Никита Белозерцев отказался давать интервью на украинском языке (Фото: ФТУ)
Первая ракетка Украины среди юниоров Никита Белозерцев проиграл на старте юниорского парного Уимблдона.
Как сообщает «Большой теннис Украины», 16-летний спортсмен после матча отказался давать комментарий журналистам на украинском языке.
Украинские журналисты пригласили теннисиста на интервью после его поражения. Никита пришел к представителям медиа вместе со своим болгарским тренером Стефаном Пантовым.
Тренер заявил, что Белозерцев будет отвечать на вопросы только на английском или русском языке.
Теннисист никак не прокомментировал эту ситуацию. Журналисты в итоге отменили интервью.
По информации источника, Пантов также представляет Болгарскую федерацию тенниса. Сам Билозерцев рассматривает вопрос смены своего гражданства на болгарское.
Никита занимает 20-е место в юниорском рейтинге ITF и является первой ракеткой Украины на молодежном уровне.
Ранее сообщалось, что футболист сборной Украины Михаил Мудрик посетил матч украинской теннисистки на Уимблдоне.