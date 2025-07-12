«Выиграть просто невозможно». 38-летний Джокович высказался о своем будущем после разгромного вылета с Уимблдона
Джокович проиграл Синнеру на Уимблдоне (Фото: REUTERS/Toby Melville)
Сербский теннисист, бывшая первая ракетка мира Новак Джокович поделился мыслями о поражении от итальянца Янника Синнера (3:6, 3:6, 4:6) в полуфинале Уимблдона-2025.
38-летний Джокович, который в третий раз подряд вылетел с турнира Большого шлема в полуфинале, заявил, что пока не думает завершать карьеру и хочет выступить на Уимблдоне в следующем году.
«Мне не везет в решающие моменты? Не думаю, что это невезение. Это просто возраст, усталость тела. Я, конечно, очень хорошо о нем забочусь, но последний год-полтора реальность настигает меня как никогда раньше.
Мне сложно это принять, потому что когда я в хорошей форме — я все еще могу играть в прекрасный теннис. И в этом году я это доказывал. Но, скажем так, в этом году формат из пяти сетов стал для меня настоящим вызовом. Чем дальше я проходил, тем хуже становилось физическое состояние.
Я дохожу до полуфиналов каждого Шлема, а потом играю с Синнером или Алькарасом. Эти ребята — молодые, сильные, свежие. Я чувствую, что выхожу на корт уже с полупустым баком. В таких условиях выиграть просто невозможно. Это то, что есть. Я принимаю это, стараюсь адаптироваться к реальности и выжимать максимум из того, что осталось.
Это был мой последний матч на Уимблдоне? Было бы грустно, но я надеюсь, что это не был мой последний матч. Я не планирую заканчивать карьеру на Уимблдоне сегодня. Планирую вернуться сюда еще хотя бы раз и точно сыграть на Центральном корте", — цитирует Джоковича BTU.
Напомним, серб семь раз выигрывал Уимблдон, всего в его активе 24 титула на турнирах Большого шлема.
В финале Уимблдона-2025 в воскресенье, 13 июля, сыграют Карлос Алькарас и Янник Синнер.
Ранее мы писали, что звездный итальянский теннисист завершил карьеру после вылета с Уимблдона.