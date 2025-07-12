«Выиграть просто невозможно». 38-летний Джокович высказался о своем будущем после разгромного вылета с Уимблдона

38-летний Джокович, который в третий раз подряд вылетел с турнира Большого шлема в полуфинале, заявил, что пока не думает завершать карьеру и хочет выступить на Уимблдоне в следующем году.

Реклама

Читайте также: Киноактер Хью Грант уснул в самый напряженный момент матча Джоковича на Уимблдоне

«Мне не везет в решающие моменты? Не думаю, что это невезение. Это просто возраст, усталость тела. Я, конечно, очень хорошо о нем забочусь, но последний год-полтора реальность настигает меня как никогда раньше.

Мне сложно это принять, потому что когда я в хорошей форме — я все еще могу играть в прекрасный теннис. И в этом году я это доказывал. Но, скажем так, в этом году формат из пяти сетов стал для меня настоящим вызовом. Чем дальше я проходил, тем хуже становилось физическое состояние.

Я дохожу до полуфиналов каждого Шлема, а потом играю с Синнером или Алькарасом. Эти ребята — молодые, сильные, свежие. Я чувствую, что выхожу на корт уже с полупустым баком. В таких условиях выиграть просто невозможно. Это то, что есть. Я принимаю это, стараюсь адаптироваться к реальности и выжимать максимум из того, что осталось.

Это был мой последний матч на Уимблдоне? Было бы грустно, но я надеюсь, что это не был мой последний матч. Я не планирую заканчивать карьеру на Уимблдоне сегодня. Планирую вернуться сюда еще хотя бы раз и точно сыграть на Центральном корте", — цитирует Джоковича BTU.

Напомним, серб семь раз выигрывал Уимблдон, всего в его активе 24 титула на турнирах Большого шлема.

В финале Уимблдона-2025 в воскресенье, 13 июля, сыграют Карлос Алькарас и Янник Синнер.

Ранее мы писали, что звездный итальянский теннисист завершил карьеру после вылета с Уимблдона.