Украинского теннисиста дисквалифицировали на 3,5 года за допинг

21 сентября, 14:01
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Дисквалификация Калениченко завершится 8 мая 2025 года (Фото:btu.org.ua)

Дисквалификация Калениченко завершится 8 мая 2025 года (Фото:btu.org.ua)

Украинского теннисиста Даниила Калениченко дисквалифицировали на три 3,5 года из-за положительного теста на допинг.

Об этом сообщает Международная теннисная федерация (ITF).

28-летний теннисист провалил допинг-тест, который он сдал в ноябре прошлого года на турнире серии ATP Challenger Tour в Братиславе.

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В пробе Калениченко был обнаружен метаболит лигандрол, запрещенный Всемирным антидопинговым агентством (WADA).

Калениченко отрицал умышленное использование запрещенного вещества, однако не смог доказать, каким образом оно попало в его организм.

Дисквалификация теннисиста начала действовать с 9 ноября 2021 года и продлится до 8 мая 2025 года.

Ранее сообщалось, что влиятельное британское издание The Telegraph выплатит украинской теннисистке Даяне Ястремской и ее отцу Александру компенсацию за ущерб репутации после публикации в мае 2021 года о ее положительной допинг-пробе.

Редактор: Олег Телюк

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Теги:   Теннис Дисквалификация Допинг

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