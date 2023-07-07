Экс-вторая ракетка мира из-за травмы завершила карьеру в 27 лет 7 июля, 17:20 Анетт Контавейт (Фото:Уимблдон через Твиттер)

Экс-вторая ракетка мира эстонка Анетт Контавейт уступила чешке Марии Боузковой (1:6, 2:6) во втором круге Уимблдона и завершила карьеру.

Об этом сообщает пресс-служба Уимблдона в Twitter.

По словам 27-летней теннисистки, она решила завязать с теннисом из-за травмы спины.

«Когда я слишком долго стою или слишком долго сижу в одном положении, спина начинает беспокоить.

Видео дня

Надеюсь, если я не буду загружать ее теннисом и движениями, то в быту дела пойдут лучше. Я надеюсь на это. Но не знаю", — сказала Контавейт.

Самой высокой позицией Контавейт в рейтинге WTA была вторая строчка. На ее счету 6 титулов WTA.



Ранее сообщалось, что вторая ракетка Украины Марта Костюк впервые в карьере вышла в третий круг Уимблдона.