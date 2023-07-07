Экс-вторая ракетка мира из-за травмы завершила карьеру в 27 лет

7 июля, 17:20
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Анетт Контавейт (Фото:Уимблдон через Твиттер)

Анетт Контавейт (Фото:Уимблдон через Твиттер)

Экс-вторая ракетка мира эстонка Анетт Контавейт уступила чешке Марии Боузковой (1:6, 2:6) во втором круге Уимблдона и завершила карьеру.

Об этом сообщает пресс-служба Уимблдона в Twitter.

По словам 27-летней теннисистки, она решила завязать с теннисом из-за травмы спины.

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«Когда я слишком долго стою или слишком долго сижу в одном положении, спина начинает беспокоить.

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Надеюсь, если я не буду загружать ее теннисом и движениями, то в быту дела пойдут лучше. Я надеюсь на это. Но не знаю", — сказала Контавейт.

https://twitter.com/Wimbledon/status/1676976376673456130?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1676976376673456130%7Ctwgr%5E09a981b8c79ae82fe36ec7950a53722279677a14%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fsport.ua%2Fuk%2Fnews%2F632933-eks-druga-raketka-svitu-provela-ostanniy-match-u-karieri-ta-pishla-z-tenisu

Самой высокой позицией Контавейт в рейтинге WTA была вторая строчка. На ее счету 6 титулов WTA.

Ранее сообщалось, что вторая ракетка Украины Марта Костюк впервые в карьере вышла в третий круг Уимблдона.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Теннис Уимблдон

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