Китайская теннисистка со слезами на глазах снялась с матча после жалкого поступка соперницы — видео 19 июля, 15:25 Чжан Шуай (Фото:REUTERS/Andrew Couldridge)

Теннисистка Чжан Шуай не смогла продолжить игру против венгерской спортсменки Амариссы Тот из-за несправедливо засчитанного аут.

При счете 5:5 (15:15) в первом сете на открытом чемпионате Венгрии Шуан попала мячом в линию, однако судья засчитал аут. Китаянка не согласилась с этим решением и позвала супервайзера, чтобы тот проверил эпизод на справедливость. Впрочем Амарисса Тот быстро стерла след на линии от удара, чтобы китаянка не смогла доказать свою правоту.

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После эпизода Чжан Шуай со слезами на глазах снялась с поединка.

«Вся работа на тренировках впустую, когда хочешь пробить ближе к линии и даже попадаешь в нее, а все равно засчитывают аут», — написала теннисистка в своем Twitter.

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