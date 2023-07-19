Китайская теннисистка со слезами на глазах снялась с матча после жалкого поступка соперницы — видео

19 июля, 15:25
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Чжан Шуай (Фото:REUTERS/Andrew Couldridge)

Чжан Шуай (Фото:REUTERS/Andrew Couldridge)

Теннисистка Чжан Шуай не смогла продолжить игру против венгерской спортсменки Амариссы Тот из-за несправедливо засчитанного аут.

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При счете 5:5 (15:15) в первом сете на открытом чемпионате Венгрии Шуан попала мячом в линию, однако судья засчитал аут. Китаянка не согласилась с этим решением и позвала супервайзера, чтобы тот проверил эпизод на справедливость. Впрочем Амарисса Тот быстро стерла след на линии от удара, чтобы китаянка не смогла доказать свою правоту.

Видео дня

После эпизода Чжан Шуай со слезами на глазах снялась с поединка.

https://twitter.com/Scores_WTA/status/1681391118921891861

«Вся работа на тренировках впустую, когда хочешь пробить ближе к линии и даже попадаешь в нее, а все равно засчитывают аут», — написала теннисистка в своем Twitter.

https://twitter.com/zhangshuai121/status/1681425334728622081
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Ранее сообщалось, что украинская теннисистка отреагировала на ночной обстрел Одессы.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Теннис

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