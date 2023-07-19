«Измените свое мнение о России?». Украинская теннисистка отреагировала на ночной обстрел Одессы

19 июля, 10:06
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Даяна Ястремская (Фото:Твиттер)

Даяна Ястремская (Фото:Твиттер)

Теннисистка Даяна Ястремская не смогла молчать после того, как Россия нанесла ночной удар по ее родному городу.

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В своем Instagram в stories украинка обратилась к WTA и ITF с призывом справедливо отнестись к спортсменам из страны-агрессора.

«WTA и ITF, посмотрите мои истории или, может быть, вы хотите увидеть видео вживую, или посетить Украину? Может тогда вы измените свое мнение о России?

Видео дня

Кто-то сейчас очень хорошо спит, и вы понимаете о ком я, а кто-то пытается выжить. Или как все украинские теннисисты, которые во время турниров не спят, потому что следят за новостями. Это честно?", — написала Ястремская.

Instagram Даяны Ястремской
Фото: Instagram Даяны Ястремской
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Отметим что в ночь на 19 июля в Украине несколько раз объявляли воздушную тревогу. За несколько волн атак российские оккупанты ударили по Украине ракетами Х-22, Х-59, Калибр, Оникс, а также иранскими дронами-камикадзе типа Shahed.

Ранее жена Усика жестко отреагировала на ракетный удар по Львову.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Одесса Обстрел Теннис Даяна Ястремская

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