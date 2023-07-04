«Добро пожаловать в мир». Трехкратная победительница турниров Большого шлема впервые стала мамой — фото
Эшли Барти в марте прошлого года завершила карьеру (Фото:Эшли Барти via Instagram)
Трехкратная победительница турниров Большого шлема и бывшая первая ракетка мира австралийка Эшли Барти впервые стала мамой.
Об этом Барти сообщила в своем аккаунте в Instagram.
27-летняя теннисистка родила мальчика.
«Наш замечательный мальчик. Добро пожаловать в мир, Гейден!», — добавив фото малыша.
В течение карьеры Барти выиграла три турнира Большого шлема — Ролан Гаррос (2019), Уимблдон (2021) и Australian Open (2022).
В марте 2022 года Барти объявила о завершении карьеры.