«Добро пожаловать в мир». Трехкратная победительница турниров Большого шлема впервые стала мамой — фото 4 июля, 16:32 Эшли Барти в марте прошлого года завершила карьеру (Фото:Эшли Барти via Instagram)

Трехкратная победительница турниров Большого шлема и бывшая первая ракетка мира австралийка Эшли Барти впервые стала мамой.

Об этом Барти сообщила в своем аккаунте в Instagram.

27-летняя теннисистка родила мальчика.

«Наш замечательный мальчик. Добро пожаловать в мир, Гейден!», — добавив фото малыша.



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В течение карьеры Барти выиграла три турнира Большого шлема — Ролан Гаррос (2019), Уимблдон (2021) и Australian Open (2022).

В марте 2022 года Барти объявила о завершении карьеры.