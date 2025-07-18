Звездная теннисистка объявила о завершении карьеры в 31 год

31-летняя канадская теннисистка сообщила в своем аккаунте в Instagram, что завершит карьеру после турнира WTA 1000 в Монреале.

Читайте также: Ястремская вышла в четвертьфинал турнира в Гамбурге после победы над третьей ракеткой Франции

«Ты будешь знать, когда придет время. Для меня это сейчас. Завершение там, где все началось: Монреаль», — написала Бушар.

Реклама

Самым громким успехом Бушар в карьере был выход в финал Уимблдона в 2014 году. В том же сезоне она также выиграла единственный титул WTA в карьере — на турнире в Нюрнберге.

Турнир в Монреале состоится с 27 июля по 7 августа.

Ранее сообщалось, что звездный теннисист Фабио Фонини завершил карьеру после вылета с Уимблдона.