Легенда возвращается: Каролин Возняцки возобновляет карьеру после трехлетнего перерыва 29 июня, 19:49 Каролин Возняцки с трофеем АО-2018 (Фото:REUTERS/Issei Kato)

Бывшая первая ракетка мира 32-летняя датская теннисистка Каролин Возняцки, завершившая профессиональную карьеру в 2020 году, сообщила о возвращении в спорт.



«Я вернусь на турнире в Монреале, чтобы войти в ритм. Потом отправлюсь в Нью-Йорк. Позже будет пара месяцев, чтобы подготовиться к Австралии. Нервничаю ли я? Не очень сильно. Я возвращаюсь к делу, которое люблю. Да, я буду нервничать перед матчами, и я не против этого», — цитирует Возняцки Vogue.

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Каролин Возняцки родилась 11 июля 1990 Оденсе (Дания). Победительница Australian Open-2018 и Итогового чемпионата WTA (2017) в одиночном разряде. Победительница 33 турниров WTA (из них 30 в одиночном разряде). За карьеру заработала 35 млн долларов.

Фото: REUTERS/Hannah Mckay

15 июня 2019 года Возняцки вышла замуж за бывшего игрока НБА Дэвида Ли, 11 июня 2021 года у супругов родилась дочь Оливия.



В январе 2020 года Возняцки вынуждена была завершить карьеру из-за ревматоидного артрита.

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