Легенда возвращается: Каролин Возняцки возобновляет карьеру после трехлетнего перерыва

29 июня, 19:49
Поделиться:
Каролин Возняцки с трофеем АО-2018 (Фото:REUTERS/Issei Kato)

Каролин Возняцки с трофеем АО-2018 (Фото:REUTERS/Issei Kato)

Бывшая первая ракетка мира 32-летняя датская теннисистка Каролин Возняцки, завершившая профессиональную карьеру в 2020 году, сообщила о возвращении в спорт.

«Я вернусь на турнире в Монреале, чтобы войти в ритм. Потом отправлюсь в Нью-Йорк. Позже будет пара месяцев, чтобы подготовиться к Австралии. Нервничаю ли я? Не очень сильно. Я возвращаюсь к делу, которое люблю. Да, я буду нервничать перед матчами, и я не против этого», — цитирует Возняцки Vogue.

Видео дня

Читайте также:
Бунт Пригожина: звезда украинского тенниса комично отреагировал на восстание в России

Каролин Возняцки родилась 11 июля 1990 Оденсе (Дания). Победительница Australian Open-2018 и Итогового чемпионата WTA (2017) в одиночном разряде. Победительница 33 турниров WTA (из них 30 в одиночном разряде). За карьеру заработала 35 млн долларов.

REUTERS/Hannah Mckay
Фото: REUTERS/Hannah Mckay

15 июня 2019 года Возняцки вышла замуж за бывшего игрока НБА Дэвида Ли, 11 июня 2021 года у супругов родилась дочь Оливия.

В январе 2020 года Возняцки вынуждена была завершить карьеру из-за ревматоидного артрита.

Напомним, что украинская теннисистка Марта Костюк выиграла престижный турнир в Бирмингеме.

Ранее мы писали, что российского теннисиста не допустили к Уимблдону из-за проблем с британской визой.

Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Теннис Каролин Возняцки

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X