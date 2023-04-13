«День, который запомнится». Известная украинская теннисистка объявила о помолвке со своим тренером — фото

13 апреля, 13:55
Поделиться:
Дата свадьбы еще не известна (Фото:Стас Облачный via Instagram)

Дата свадьбы еще не известна (Фото:Стас Облачный via Instagram)

Украинская теннисистка Людмила Киченок объявила о помолвке с тренером Стасом Хмарским.

Об этом Киченок сообщила в своем аккаунте в Instagram.

Теннисистка опубликовала фото с кольцом на пальце, отметив на снимке своего будущего мужа.

" День, который запомнится", — подписала фото Людмила.

Видео дня

Людмила Киченок via Instagram
Фото: Людмила Киченок via Instagram
Читайте также:
Свитолина одержала первую победу после возвращения в теннис

Хмарский работает тренером Людмилы Киченок, а также другой украинской теннисистки Марты Костюк. Ранее он также тренировал экс-первую ракетку Украины Александра Долгополова.

Людмила Киченок занимает восьмое место в мировом рейтинге парного разряда.

Ранее футболист лондонского Арсенала и сборной Украины Александр Зинченко признался, как сделал предложение своей жене Владе Седан.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Теннис

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X