«День, который запомнится». Известная украинская теннисистка объявила о помолвке со своим тренером — фото
Дата свадьбы еще не известна (Фото:Стас Облачный via Instagram)
Украинская теннисистка Людмила Киченок объявила о помолвке с тренером Стасом Хмарским.
Об этом Киченок сообщила в своем аккаунте в Instagram.
Теннисистка опубликовала фото с кольцом на пальце, отметив на снимке своего будущего мужа.
" День, который запомнится", — подписала фото Людмила.
Хмарский работает тренером Людмилы Киченок, а также другой украинской теннисистки Марты Костюк. Ранее он также тренировал экс-первую ракетку Украины Александра Долгополова.
Людмила Киченок занимает восьмое место в мировом рейтинге парного разряда.
Ранее футболист лондонского Арсенала и сборной Украины Александр Зинченко признался, как сделал предложение своей жене Владе Седан.