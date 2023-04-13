«День, который запомнится». Известная украинская теннисистка объявила о помолвке со своим тренером — фото 13 апреля, 13:55 Дата свадьбы еще не известна (Фото:Стас Облачный via Instagram)

Украинская теннисистка Людмила Киченок объявила о помолвке с тренером Стасом Хмарским.

Об этом Киченок сообщила в своем аккаунте в Instagram.

Теннисистка опубликовала фото с кольцом на пальце, отметив на снимке своего будущего мужа.

" День, который запомнится", — подписала фото Людмила.



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Фото: Людмила Киченок via Instagram

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Хмарский работает тренером Людмилы Киченок, а также другой украинской теннисистки Марты Костюк. Ранее он также тренировал экс-первую ракетку Украины Александра Долгополова.

Людмила Киченок занимает восьмое место в мировом рейтинге парного разряда.

Ранее футболист лондонского Арсенала и сборной Украины Александр Зинченко признался, как сделал предложение своей жене Владе Седан.