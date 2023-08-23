«Путин, Кадыров и Лукашенко — богатыри». Российская теннисистка, которая открыто поддерживает войну в Украине, сыграет на US Open — фото 23 августа, 18:12 Татьяна Прозорова (Фото:СМИ)

Представительница страны-агрессора Татьяна Прозорова, которая ставит лайки под видео о «величии» российской армии, дебютирует на Открытом чемпионате США.

19-летняя Прозорова попала в список теннисисток, которые примут участие в квалификации американского мэйджора. Интересно, что организаторов турнира не беспокоит лояльность Татьяны к российским властям, которые развязали кровавую войну в Украине.

Видео дня

«В общем подобных постов уже более 60. Среди них есть видео к 23 февраля и восхваление российских пилотов истребителей, подборка лучших цитат владимира путина, три богатыря „путин-кадыров-лукашенко“, „путин поставил на место Польшу“ и тому подобное. Прозорова также показала подписчикам, что в свободное время она смотрит видео от путиниста Никиты Михалкова», — говорится в сообщении BTU.

Фото: BTU

Отметим, что Яна Сизикова, Диана Шнайдер и Екатерина Макарова, которые вошли в санкционный список Украины и в список позора на сайте Минмолодьспорта, также выступят на US Open.

Ранее сообщалось, что белорусская теннисистка Виктория Азаренко выдала гневную тираду об отказе украинских игроков от рукопожатий.