Бывшая первая ракетка мира Винус Уильямс одержала сенсационную победу в первом круге турнира WTA 500 в Вашингтоне.

45-летняя американка сыграла в одиночном разряде впервые с марта прошлого года. Ее соперницей стала 23-летняя соотечественница Пейтон Стернс, которая занимает 35-е место в мировом рейтинге.

Букмекеры и аналитики считали Стернс безоговорочной фавориткой встречи, но Уильямс сумела ошеломить всех и одержала победу в двух сетах — 6:3, 6:4.

По ходу матча, который длился час и 37 минут, Винус подала девять эйсов и сделала шесть брейков.

Легенда тенниса одержала первую победу в одиночном разряде с августа 2023 года. Кроме того, она стала самой возрастной теннисисткой, выигравшей матч в туре WTA с 2004 года — тогда 47-летняя Мартина Навратилова победила Каталину Кастаньо в первом круге Уимблдона.

Во втором круге турнира в Вашингтоне Уильямс сыграет против польской теннисистки Магдалены Френх, которая в первом раунде победила украинку Юлию Стародубцеву (6:2, 6:4).

Винус Уильямс выступает на профессиональном уровне с 1994 года. Она выиграла семь титулов Большого шлема в одиночном разряде, четыре раза становилась олимпийской чемпионкой (трижды в паре с сестрой Сереной Уильямс).

