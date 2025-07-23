Переписывает историю: 45-летняя Винус Уильямс триумфально вернулась на корт после долгого перерыва — видео

23 июля, 11:05
Поделиться:
Винус Уильямс (Фото: instagram.com/venuswilliams)

Винус Уильямс (Фото: instagram.com/venuswilliams)

Бывшая первая ракетка мира Винус Уильямс одержала сенсационную победу в первом круге турнира WTA 500 в Вашингтоне.

Читайте также:
Костюк установила антирекорд карьеры, проиграв звездной британке на старте турнира в Вашингтоне — видео

45-летняя американка сыграла в одиночном разряде впервые с марта прошлого года. Ее соперницей стала 23-летняя соотечественница Пейтон Стернс, которая занимает 35-е место в мировом рейтинге.

Реклама

Букмекеры и аналитики считали Стернс безоговорочной фавориткой встречи, но Уильямс сумела ошеломить всех и одержала победу в двух сетах — 6:3, 6:4.

По ходу матча, который длился час и 37 минут, Винус подала девять эйсов и сделала шесть брейков.

https://www.youtube.com/watch?v=PSOIvGWxtc4&ab_channel=WTA

Легенда тенниса одержала первую победу в одиночном разряде с августа 2023 года. Кроме того, она стала самой возрастной теннисисткой, выигравшей матч в туре WTA с 2004 года — тогда 47-летняя Мартина Навратилова победила Каталину Кастаньо в первом круге Уимблдона.

Во втором круге турнира в Вашингтоне Уильямс сыграет против польской теннисистки Магдалены Френх, которая в первом раунде победила украинку Юлию Стародубцеву (6:2, 6:4).

Читайте также:
Свитолина в списке, Ястремская — нет: Украина объявила состав на финал Кубка Билли Джин Кинг

Винус Уильямс выступает на профессиональном уровне с 1994 года. Она выиграла семь титулов Большого шлема в одиночном разряде, четыре раза становилась олимпийской чемпионкой (трижды в паре с сестрой Сереной Уильямс).

Ранее Свитолина озвучила свою главную цель на этот сезон, а также назвала причины возможного завершения карьеры.

Редактор: Орест Дыда

Теги:   Теннис WTA

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies