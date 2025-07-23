Легендарная теннисистка объявила о помолвке с итальянским актером после возвращения на корт в 45 лет

Бывшая первая ракетка мира Винус Уильямс подтвердила слухи о том, что выходит замуж за итальянского актера Андреа Прети.

45-летняя теннисистка объявила об этом в интервью на корте после своей победы в первом круге турнира WTA 500 в Вашингтоне. Это был первый матч Уильямс в одиночном разряде с марта прошлого года.

«Мой жених сейчас здесь и именно он вдохновил меня продолжить играть. Было столько моментов, когда хотелось просто расслабиться. Вы даже не представляете, сколько усилий нужно, чтобы оставаться в форме — это как работа с девяти до пяти, только ты постоянно бегаешь.

Он поддерживал меня на каждом этапе. Это прекрасно — стоять здесь сегодня. Он никогда раньше не видел, как я играю", — цитирует Уильямс New York Post.

Слухи о романе Уильямс и Прети пары начали распространяться еще в июле 2024 года, когда их заметили во время романтического отдыха в Италии. В феврале этого года СМИ впервые заговорили о помолвке после того, как на пальце Уильямс появилось обручальное кольцо с бриллиантом.

Андреа Прети — 37-летний итальянский актер, режиссер и сценарист. Больше всего известен по фильму Еще один день (One More Day) 2015 года.

Винус Уильямс выступает на профессиональном уровне с 1994 года. Она выиграла семь титулов Большого шлема в одиночном разряде, четыре раза становилась олимпийской чемпионкой (трижды в паре с сестрой Сереной Уильямс).

