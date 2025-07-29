«Полетели за три евро». Украинская теннисистка, сбежавшая из Крыма через Россию, рассказала, почему возобновила карьеру в Латвии

Марина Колб рассказала, как сестра Надежда уговорила ее вернуться в большой спорт после переезда в Ригу.

Семья Колб покинула Евпаторию в марте 2022 года, после начала полномасштабного вторжения России в Украину. В Латвию они добирались через территорию РФ. На российской границе ФСБ задержала маму Марины и Надежды и повела ее на допрос, а сами девушки вынуждены были срочно удалять с телефонов проукраинские сообщения.

После пересечения границы семья наконец почувствовала безопасность и мощную поддержку Украины.

В разговоре с журналистом NV Андреем Павлечко Марина поделилась историей о дешевых билетах на теннисные турниры и вспомнила свой первый матч после возобновления спортивной карьеры.

«То, что мы возобновили карьеры, — это полностью заслуга Нади. Я отошла от тенниса еще в 2018 году, начала заниматься стримингом и даже не думала возвращаться. А Надя, когда выезжала из Крыма, взяла с собой ракетку. У нее была мысль: возможно, где-то будет тренировать. И действительно — начала работать тренером в Риге.

Потом она увидела объявление о турнире в Швеции. Билеты — три евро. Она говорит: «Поехали, попробуем». Я смеялась: как это — самолет за три евро? Но таки поехали.

Мы попросили брата из Украины переслать еще одну ракетку. И вот, без всяких тренировок, я впервые за три года вышла на корт. В первом матче проиграла в третьем сете 10:12 на тайбрейке — совсем немного не хватило. И мы подумали: «Ого, а может, мы еще что-то можем».

Потом был парный матч — тоже проиграли, но уже что-то загорелось внутри. Через несколько недель — новые билеты в Швецию, снова турнир за три евро. И мы полетели еще раз. Так все и закрутилось", — сказала Колб.

Отметим, что после аннексии Крыма в 2014 году Марина вместе с сестрой Надеждой переехали во Львов. Домой девушки наведывались только на каникулы, однако пандемия коронавируса заставила их временно вернуться в Евпаторию.

