Три пули в дочь: теннисистку из Индии застрелил собственный отец из-за насмешек соседей

25-летняя индийская теннисистка Радхика Ядав была убита собственным отцом в их доме в городе Гургаон в четверг, 10 июля.

По данным полиции, 49-летний Дипак Ядав произвел пять выстрелов из пистолета, три из которых попали в тело его дочери, смертельно ранив ее, пишет NDTV.

Дядя теннисистки доставил ее в больницу, где врачи констатировали смерть.

Реклама

Дипак Ядав совершил преступление после длительного конфликта с дочерью из-за того, что она, несмотря на его возражения, продолжала работать тренером в собственной теннисной академии.

Во время допроса Ядав признался в убийстве, объяснив свой поступок «насмешками» со стороны жителей родного села. По его словам, люди смеялись над ним, мол, он «живет на деньги дочери» и «ничего не достиг в жизни». Некоторые якобы даже намекали на непристойное поведение Радхики из-за ее активности в соцсетях и появления в музыкальном клипе.

По данным Международной теннисной федерации (ITF), Радхика Ядав провела 36 одиночных и семь парных матчей под эгидой федерации. Последний раз она выходила на корт в марте 2024 года в одиночном разряде и в июне 2023 года — в парном. После завершения спортивной карьеры она открыла академию в Гургаоне.

Мы писали, что финалист Уимблдона с женой совершили ужасное убийство, проиграв деньги в казино.