На турнире во Франции два теннисиста устроили потасовку на корте после матча — видео

30 сентября, 09:51
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Корентен Муте занимает 64-е место в мировом рейтинге (Фото:Jerry Lai-USA TODAY Sports)

Корентен Муте занимает 64-е место в мировом рейтинге (Фото:Jerry Lai-USA TODAY Sports)

Теннисисты Адриан Андреев из Болгарии и румын Корентен Муте устроили потасовку после матча в 1/8 финала челленджера во французском Орлеане.

Андреев одержал непростую победу 2:1, после чего теннисисты подошли к сетке для традиционного рукопожатия.

Однако неожиданно между теннисистами возникла толкотня, которая едва не переросла серьезную в драку.

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Чтобы предотвратить конфликт, в ситуацию пришлось вмешаться арбитру.

https://twitter.com/RelevantTennis/status/1575562291462176769

Ранее сообщалось, что российские хоккеисты турецкого клуба Буз Адам устроили драку с украинцами в составе испанской Барселоны во время матча первого раунда квалификации Континентального кубка.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Теннис Драка

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