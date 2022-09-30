На турнире во Франции два теннисиста устроили потасовку на корте после матча — видео 30 сентября, 09:51 Корентен Муте занимает 64-е место в мировом рейтинге (Фото:Jerry Lai-USA TODAY Sports)

Теннисисты Адриан Андреев из Болгарии и румын Корентен Муте устроили потасовку после матча в 1/8 финала челленджера во французском Орлеане.

Андреев одержал непростую победу 2:1, после чего теннисисты подошли к сетке для традиционного рукопожатия.

Однако неожиданно между теннисистами возникла толкотня, которая едва не переросла серьезную в драку.

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Чтобы предотвратить конфликт, в ситуацию пришлось вмешаться арбитру.

Ранее сообщалось, что российские хоккеисты турецкого клуба Буз Адам устроили драку с украинцами в составе испанской Барселоны во время матча первого раунда квалификации Континентального кубка.