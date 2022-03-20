«Москаля еще не видел». Теннисист Стаховский рассказал, как проходит его патрулирование в теробороне Киева
Сергей Стаховский (Фото:Сергей Стаховский via Instagram)
Украинский теннисист Сергей Стаховский рассказал о своей роли в теробороне Киева, куда он вступил в начале войны.
В интервью Цензор.НЕТ Стаховский рассказал, что его прикрепили к определенному квадрату, где он несет службу, но кроме патрулирования города в его сферу деятельности входит общение с прессой и другие полезные вещи.
«Все как у всех, с той лишь разницей, что у меня есть бонус: большой выход на местные СМИ. Мне разрешается 6 часов передвигаться в свободном графике.
Кроме этого, мы пытаемся что-то перевозить, кого-то соединять. Вот сейчас пытаемся частично спасти виновную индустрию", — сказал теннисист.
Спортсмен отметил, что поспать удается всего 4−4,5 часов, но условия в целом нормальные.
«У нас все нормально и с едой, и со снабжением. Мы расквартированы в доме, все более-менее классно», — подчеркнул Сергей.
Стаховский добавил, что неожиданностей во время службы пока не было.
" Такого чего-то кардинального — нет. Москаля еще не видел. Я пока, как некоторые говорят, в нашем тылу. Что ж, каждый делает свое дело. А наши ВСУ делают свое дело не только мастерски, а прям суперово!", — рассказал теннисист.
Ранее Сергей Стаховский обратился к итальянскому наставнику лондонского Тоттенхэма Антонио Конте, который заявил, что российских спортсменов несправедливо отстраняют из соревнований из-за войны в Украине.
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