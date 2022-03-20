«Москаля еще не видел». Теннисист Стаховский рассказал, как проходит его патрулирование в теробороне Киева

20 марта, 19:39
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Сергей Стаховский (Фото:Сергей Стаховский via Instagram)

Сергей Стаховский (Фото:Сергей Стаховский via Instagram)

Украинский теннисист Сергей Стаховский рассказал о своей роли в теробороне Киева, куда он вступил в начале войны.

В интервью Цензор.НЕТ Стаховский рассказал, что его прикрепили к определенному квадрату, где он несет службу, но кроме патрулирования города в его сферу деятельности входит общение с прессой и другие полезные вещи.

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«Все как у всех, с той лишь разницей, что у меня есть бонус: большой выход на местные СМИ. Мне разрешается 6 часов передвигаться в свободном графике.

Кроме этого, мы пытаемся что-то перевозить, кого-то соединять. Вот сейчас пытаемся частично спасти виновную индустрию", — сказал теннисист.

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Спортсмен отметил, что поспать удается всего 4−4,5 часов, но условия в целом нормальные.

«У нас все нормально и с едой, и со снабжением. Мы расквартированы в доме, все более-менее классно», — подчеркнул Сергей.

Стаховский добавил, что неожиданностей во время службы пока не было.

" Такого чего-то кардинального — нет. Москаля еще не видел. Я пока, как некоторые говорят, в нашем тылу. Что ж, каждый делает свое дело. А наши ВСУ делают свое дело не только мастерски, а прям суперово!", — рассказал теннисист.

Ранее Сергей Стаховский обратился к итальянскому наставнику лондонского Тоттенхэма Антонио Конте, который заявил, что российских спортсменов несправедливо отстраняют из соревнований из-за войны в Украине.

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Теги:   Сергей Стаховский Теннис Война в Украине

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