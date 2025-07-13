Трансфер Цыганкова в чемпионат Англии заблокировал главный тренер Жироны — СМИ

Украинского вингера Жироны Виктора Цыганкова хотят подписать несколько английских клубов, однако главный тренер испанской команды Мичел выступает против трансфера футболиста.

Об этом сообщает издание El Nacional.

В услугах Цыганкова заинтересованы Эвертон, Сандерленд и Кристал Пэлас, эти клубы делали запрос о переходе украинца за 20 миллионов евро.

Мичел попросил руководство Жироны не продавать Цыганкова, поскольку не хочет терять важного исполнителя.

Тренер считает, что украинец в следующем сезоне должен быть одним из ключевых футболистов в его проекте. В Жироне нацеливаются на возвращение в еврокубки.

Сообщается, что Цыганков не уверен в своем будущем в каталонском клубе. Вингер попросил агента рассматривать все предложения.

Контракт Цыганкова с Жироной рассчитан до 2027 года. В сезоне 2024/25 вингер провел за каталонцев 32 матча в различных турнирах, забил два гола и сделал пять результативных передач.

Ранее появилась информация, что Цыганкова хочет подписать клуб из Турции, но препятствием может стать место рождения украинца.

