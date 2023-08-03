«Как я могу отказать». Тренер выполнил необычное пожелание Свитолиной после победы над россиянкой

3 августа, 12:01
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Элина Свитолина (Фото:REUTERS/Andrew Couldridge)

Элина Свитолина (Фото:REUTERS/Andrew Couldridge)

Первая ракетка Украины Элина Свитолина победила россиянку Дарью Касаткину на турнире WTA 500 в Вашингтоне, после чего попросила своего тренера Рамона Слейтера об одолжении.

Свитолина опубликовала в Instagram скрин переписки со своим наставником в WhatsApp, в которой попросила коуча принести ей пиво.

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Тренер с юмором отреагировал на пожелания украинской теннисистки.

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«Как я могу отказать», — ответил Слейтер.

Элина Свитолина via Instagram
Фото: Элина Свитолина via Instagram

В четвертьфинале Свитолина сыграет с победительницей матча Джессика Пегула (США) — Пейтон Стернс (США).

В первом круге турнира в Вашингтоне Свитолина в напряженном матче победила белоруску Викторию Азаренко.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Теннис Пиво Элина Свитолина

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