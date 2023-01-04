Украинка победила чемпионку Уимблдона и российскую уроженку на престижном теннисном турнире в Австралии

4 января, 14:48
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Костюк выиграла в трех сетах (Фото:Adelaide International via Twitter)

Костюк выиграла в трех сетах (Фото:Adelaide International via Twitter)

Украинская теннисистка Марта Костюк обыграла уроженку России Елену Рыбакину из Казахстана в 1/8 финала престижного турнира в австралийской Аделаиде.

Чемпионка Уимблдона 2022 года взяла у соперницы первый сет на тай-брейке, но после этого Костюк отдала визави лишь пять геймов в двух партиях — 6:7, 6:2, 6:3.

Поединок занял два часа и 23 минуты. Тем самым украинская теннисистка повторила свой лучший старт сезона — четыре победы кряду.

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В четвертьфинале Костюк сыграет против победительницы матча Онс Жабер (Тунис) — Сорана Кырстя (Румыния).

Ранее украинка в паре с грузинкой Оксаной Калашниковой стали чемпионками парного турнира WTA 125 во французском Лиможе.

Также турнир в Лиможе выиграла первая ракетка Украины Ангелина Калинина.

Редактор: Андрей Синявский

Теги:   Теннис WTA Марта Костюк

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