Украинка Костюк в сложном поединке прошла во второй раунд престижного теннисного турнира в Австралии 2 января, 11:39 Костюк победила в трех сетах (Фото:WTA via Twitter)

Украинская теннисистка Марта Костюк успешно стартовала на турнире WTA 500 в австралийской Аделаиде.

В первом раунде Костюк в трех сетах, которые продолжались более двух часов, обыграла австралийку Джейми Форлис.

Украинка легко выиграла первый сет, отдав сопернице всего один гейм, однако вторая партия была за австралийкой — 6:3.

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В решающем сете Костюк все же удалось дожать Форлис — 6:4.

Во втором круге Костюк сыграет с победительницей матча Елена Рыбакина (Казахстан) — Даниэль Роуз Коллинс (США).

Призовой фонд турнира — $826,837.



Джейми Форлис (Австралия) — Марта Костюк (Украина) 1:2 (1:6, 6:3, 4:6)

Ранее сообщалось, что Марта Костюк в паре с грузинкой Оксаной Калашниковой стали чемпионками парного турнира WTA 125 во французском Лиможе.

