Джокович выиграл свой седьмой Уимблдон в карьере 10 июля, 19:34 Джокович выиграл финал в четырех сетах (Фото:REUTERS/Hannah Mckay)

Сербский теннисист Новак Джокович в седьмой раз в своей карьере выиграл Уимблдонский турнир.



В финале первенства серб обыграл австралийца Ника Кирьоса по итогам четырех сетов и трех часов, а также четырех минут игры.

Примечательно, что Джокович проиграл первый сет, но выиграл три последующие партии — 4:6, 6:3, 6:4. 7:6 (7).

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Ранее третья ракетка мира выигрывал Уимблдон в 2011, 2014, 2015, 2018, 2019 и 2021 годах.

Накануне казахстанская теннисистка российского происхождения 23-летняя Елена Рыбакина стала победительницей женского турнира.

Украина осталась без своих представителей на Уимблдоне после трех раундов.

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