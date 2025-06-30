Первая ракетка Украины Элина Свитолина вышла во второй круг Уимблдона-2025, уверенно обыграв венгерку Анну Бондар (6:3, 6:1) на старте соревнований.

В первом гейме поединка произошел необычный эпизод. При счете 40:0 в свою пользу Свитолина выполнила смэш у сетки, который летел в аут, но розыгрыш остался за украинкой — мяч попал в ногу Бондар до того, как коснулся травы.

Венгерка отреагировала на этот момент улыбкой, а Свитолина извинилась перед соперницей.

Во втором раунде Уимблдона-2025 Свитолина сыграет с «нейтральной» белорусской теннисисткой Александрой Соснович.

Мы писали, что Элина продолжила свою уникальную серию на Грэндслемах после победы в первом круге Уимблдона.

Кроме Свитолиной на крупнейшем травяном турнире в одиночном разряде сыграют еще три украинки: Марта Костюк, Даяна Ястремская и Юлия Стародубцева.