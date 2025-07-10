Заработал более 19 млн призовых. Звездный теннисист завершил карьеру после вылета с Уимблдона

Об этом он сообщил после того, как проиграл испанцу Карлосу Алькарасу в первом круге Уимблдона.

«Это было идеальное прощание. Я играл в невероятную эпоху, против Роджера, Рафы, Новака. Победить на Шлемах для меня было почти нереально, я должен быть честным. Но я доволен, как попрощался со спортом. Это было на Центральном корте, против невероятного игрока.

Последние три года были тяжелыми — травмы постоянно преследовали меня. Как спортсмен я старался выкладываться каждый раз, когда выходил на корт. Но пришло время быть честным с собой. Я не хочу оказаться на уровне, где не хочу быть — например, играть «челленджеры» только ради рейтинга. Мотивация еще есть, потому что я люблю спорт, который дал мне все. Но этого уже недостаточно, чтобы продолжать.

Конечно, я мечтал закончить в Монте-Карло в следующем году, ведь я там выиграл титул, там моя семья, друзья, я живу неподалеку. Но это оказалось невозможным. И все же я счастлив, как все сложилось", — рассказал Фабио.

Отметим, что за свою карьеру Фабио Фонини выиграл 9 титулов ATP в одиночном разряде, включая Мастерс в Монте-Карло (2019), и еще 10 раз доходил до финалов. В парном разряде он добыл 8 титулов, в том числе на Australian Open, и поднимался до 7-го места в парном рейтинге. На корте итальянец заработал почти 19 миллионов долларов призовых.

