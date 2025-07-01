Теннисистка отметила, что перед матчем имела проблемы со здоровьем и добавила, что в этом году ей трудно дается игра на травяном покрытии, сообщает Большой теннис Украины.

Реклама

«Сегодня мне было очень сложно физически, я еще в пятницу сильно заболела. Были моменты, во время матча, когда я возможно немного спешила. Но, честно говоря, начиная с первого турнира на траве я играла просто ужасно.

Я старалась сделать все, что могла и на тренировках и в матчах, чтобы хоть как-то почувствовать мяч и понять как попадать в корт, но за все три игры, что я сыграла на траве… Я не знаю, что случилось в этом году, я конечно в целом не очень люблю траву, но в этом году я играла просто ужасно", — сказала Костюк.

Сообщалось, что Костюк установила личный антирекорд, проиграв пятый матч подряд.