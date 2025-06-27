Ястремская против второй ракетки мира. Украинские теннисистки получили соперниц в первом круге Уимблдона
Элина Свитолина (Фото: REUTERS/Lisi Niesner)
В основной сетке Уимблдона-2025 выступят четыре украинские теннисистки.
В основную сетку попали Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястремская и Юлия Стародубцева.
Свитолина стартует матчем против венгерской теннисистки Анны Бондарь. Костюк встретится со словенкой Вероникой Эрьявец.
Меньше всего повезло с жеребьевкой Ястремской, которая сыграет против третьей ракетки мира, американки Кори Гауфф. Стародубцева дебютирует в первом круге против представительницы Великобритании Франчески Джонс.
В основную сетку не смогли пробиться Дарья Снигур и Александра Олейникова, которые вылетели в квалификации.
Уимблдонский турнир пройдет с 30 июня по 13 июля.
Украинки в первом круге Уимблдона-2025:
Элина Свитолина (Украина) — Анна Бондарь (Венгрия)
Марта Костюк (Украина) — Вероника Эрьявец (Словения)
Даяна Ястремская (Украина) — Кори Гауфф (США)
Юлия Стародубцева (Украина) — Франческа Джонс (Великобритания)
Ранее сообщалось, что Ястремская потерпела неожиданный разгром от 20-летней филиппинки Александры Эалы на турнире в Истборне.