Ястремская против второй ракетки мира. Украинские теннисистки получили соперниц в первом круге Уимблдона

В основной сетке Уимблдона-2025 выступят четыре украинские теннисистки.

В основную сетку попали Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястремская и Юлия Стародубцева.

Свитолина стартует матчем против венгерской теннисистки Анны Бондарь. Костюк встретится со словенкой Вероникой Эрьявец.

Меньше всего повезло с жеребьевкой Ястремской, которая сыграет против третьей ракетки мира, американки Кори Гауфф. Стародубцева дебютирует в первом круге против представительницы Великобритании Франчески Джонс.

В основную сетку не смогли пробиться Дарья Снигур и Александра Олейникова, которые вылетели в квалификации.

Уимблдонский турнир пройдет с 30 июня по 13 июля.

Украинки в первом круге Уимблдона-2025:

Элина Свитолина (Украина) — Анна Бондарь (Венгрия)

Марта Костюк (Украина) — Вероника Эрьявец (Словения)

Даяна Ястремская (Украина) — Кори Гауфф (США)

Юлия Стародубцева (Украина) — Франческа Джонс (Великобритания)

Ранее сообщалось, что Ястремская потерпела неожиданный разгром от 20-летней филиппинки Александры Эалы на турнире в Истборне.