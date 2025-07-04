«Хочется еще больше выиграть». Ястремская рассказала о дополнительной мотивации в матчах с россиянками

Украинская теннисистка отметила, что в матчах против россиянок у нее появляется дополнительная мотивация, сообщает Большой теннис Украины.

«Было эмоционально тяжеловато. Когда играешь против россиян, то совсем другие ощущения, хочется еще больше выиграть. Это добавляет мотивации, но одновременно и немного закрепощает внутри.

Реклама

Сначала вообще не могла до конца прочувствовать свою игру. Она как-то странно так била, что я никак не могла привыкнуть. Ближе ко второму сету я уже смогла найти некоторые решения, которые в итоге помогли перевернуть игру. Даже не знаю, что сказать, почему никак не могла сделать брейк. Как-то так все складывалось сегодня до определенного момента. Выиграла этот матч просто на характере", — сказала Даяна.

Также Даяна прокомментировала ход решающего сета, в котором все могло завершиться в пользу соперницы.

«При 3:0 в третьем сете, я вроде бы нормально играла, был боевой гейм, но она тоже неплохо прибавила. Начала пробивать, у нее все залетало и как-то так сложилось. Не могу сказать, что у меня был спад, возможно, в тот момент я немного устала, и в итоге все так затянулось.

Если честно, то я даже не помню всех этих моментов из игры, потому что все так пролетало, что я даже ловила себя на мысли: «Ого, мы уже третий сет играем, как же всё быстро». Я просто концентрировалась на том, что хочу забрать эту победу любым способом", — заявила украинка.

В 1/16 финала Ястремская сыграет с Джессикой Бузас Минейро (Испания).

В первом круге Ястремская сотворила громкую сенсацию, обыграв вторую ракетку мира американку Кори Гауфф.