Стародубцева выбыла из Уимблдона, уступив российской теннисистке

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева завершила выступление на Уимблдоне-2025, уступив во втором круге 19-й ракетке мира россиянке Людмиле Самсоновой, выступающей под нейтральным флагом.

В первом сете россиянка сделала два брейка, что позволило ей выиграть 6:2. Во второй партии украинка не смогла исправить ситуацию на корте, выиграв всего один гейм — 6:1.

Стародубцева стартовала на Уимблдоне с победы над британкой Франческой Джонс. Затем Юлия в дуэте с Надеждой Киченок уступила в стартовом поединке парного разряда.

Юлия Стародубцева (Украина) — Людмила Самсонова (Россия) — 0:2 (2:6, 1:6)

Ранее сообщалось, что украинка Даяна Ястремская одержала победу над россиянкой Анастасией Захаровой во втором круге Уимблдона.