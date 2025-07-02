Еще одна громкая сенсация на Уимблдоне: третья ракетка мира не сумел пройти первый круг турнира, уступив в пятисетовом триллере — видео
Александр Зверев (Фото: REUTERS/Toby Melville)
Немец Александр Зверев, занимающий третье место в мировом рейтинге, потерпел неожиданное поражение от французского теннисиста Артура Риндеркнеша в первом круге Уимблдона-2025.
Матч выдался чрезвычайно напряженным — длился максимальные пять сетов, в трех из которых победителя пришлось определять на тайбрейке.
В целом поединок длился аж четыре часа и 45 минут и неожиданно завершился со счетом 3:2 в пользу 72-й ракетки мира.
Зверев стал третьим игроком из топ-10 рейтинга, который покинул Уимблдон уже после первого круга. Ранее вылетели россиянин Даниил Медведев (9 место) и датчанин Хольгер Руне (8 место).
Артур Риндеркнеш (Франция) — Александр Зверев (Германия) 3:2 (7:6, 6:7, 6:3, 6:7, 6:7, 6:4)
Ранее сообщалось, что украинка Даяна Ястремская сенсационно выбила вторую ракетку мира американку Кори Гауфф в первом круге Уимблдона.
Перед этим первый круг Уимблдона не смогла преодолеть третья ракетка мира — американка Джессика Пегула.