Украинская теннисистка раскритиковала международные ассоциации за решение не начислять очки за Уимблдон после отстранения россиян и белорусов 21 мая, 16:52 Цей матеріал також доступний українською Леся Цуренко считает, что ATP и WTA слишком переживаеют за российских и белорусских теннисистов (Фото:Леся Цуренко via Instagram)

Украинская теннисистка Леся Цуренко раскритиковала Женскую теннисную ассоциацию (WTA) и Ассоциацию теннисистов-профессионалов (ATP) за решение не начислять рейтинговые очки за Уимблдон после того, как от турнира отстранили россиян и белорусов.



В частности, в ATP осуждают вторжение России в Украину, но считают решение Уимблдона отстранить российских и белорусских теннисистов «нарушением принципа и целостности системы рейтинга», сообщает официальный сайт ассоциации.

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«При отсутствии изменений в обстоятельствах мы с большой жалостью и нежеланием не видим другого выбора, кроме как удалить очки рейтинга ATP из Уимблдона 2022 года», — говорится в заявлении ATP.



Цуренко в комментарии Большой теннис Украины выразила недовольная тем, что организации слишком переживают за российских и белорусских теннисистов.

«Конечно, я не довольна. Меня очень удивляет позиция ATP, WTA и руководителей этих организаций. Они рассказывают о дискриминации россиян и белорусов, при этом совершенно не задумываясь о дискриминации украинцев и принципах фейр-плей по отношению к нам.

Это решение выглядит так, что остальные игроки должны принести себя в жертву. Сейчас еще посмотрим, если реально на Уимблдоне упадут призовые, то надеюсь, что недовольство игроков вырастет из-за этого решения", — заявила Цуренко.

Ранее Леся Цуренко извинилась за то, что выступала на Кубке Кремля после аннексии Крыма и начала войны на Донбассе.



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