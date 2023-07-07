Матч длился более 3,5 часов. Цуренко после безумного тайбрейка впервые в карьере вышла в 1/8 финала Уимблдона — видео 7 июля, 19:22 Леся Цуренко установила личный рекорд на Уимблдоне (Фото:Леся Цуренко via Instagram)

Украинская теннисистка Леся Цуренко в напряженном матче победила Ану Богдан и впервые в своей карьере вышла в 1/8 финала Уимблдона.

Украинка проиграла первый сет 4:6, однако выиграла второй — 6:3.

В третьей партии Богдан вела 5:3, после чего Цуренко выиграла три гейма подряд, но не реализовала матчбол и в итоге игра перешла на тайбрейк, где разгорелась настоящая драма.

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Теннисистки боролись за каждый мяч, устроив сверхрезультативный тайбрейк, в котором украинка таки дожала соперницу — 20:18.

Матч длился три часа и 40 минут.

В 1/8 финала Цуренко сыграет с победительницей матча Джессика Пегула (США) — Элизабетта Коччаретто (Италия)

Леся Цуренко (Украина) — Ана Богдан (Румыния) 2:1 (4:6, 6:3, 7:6 (20:18))

Ранее сообщалось, что первая ракетка Украины Ангелина Калинина прекратила борьбу на Уимблдоне, проиграв во втором круге.