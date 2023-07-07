Матч длился более 3,5 часов. Цуренко после безумного тайбрейка впервые в карьере вышла в 1/8 финала Уимблдона — видео
Леся Цуренко установила личный рекорд на Уимблдоне (Фото:Леся Цуренко via Instagram)
Украинская теннисистка Леся Цуренко в напряженном матче победила Ану Богдан и впервые в своей карьере вышла в 1/8 финала Уимблдона.
Украинка проиграла первый сет 4:6, однако выиграла второй — 6:3.
В третьей партии Богдан вела 5:3, после чего Цуренко выиграла три гейма подряд, но не реализовала матчбол и в итоге игра перешла на тайбрейк, где разгорелась настоящая драма.
Теннисистки боролись за каждый мяч, устроив сверхрезультативный тайбрейк, в котором украинка таки дожала соперницу — 20:18.
Матч длился три часа и 40 минут.
В 1/8 финала Цуренко сыграет с победительницей матча Джессика Пегула (США) — Элизабетта Коччаретто (Италия)
Леся Цуренко (Украина) — Ана Богдан (Румыния) 2:1 (4:6, 6:3, 7:6 (20:18))
Ранее сообщалось, что первая ракетка Украины Ангелина Калинина прекратила борьбу на Уимблдоне, проиграв во втором круге.