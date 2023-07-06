Цуренко разгромила чешскую теннисистку и повторила личный рекорд на Уимблдоне
Цуренко уверенно разобралась с Синяковой (Фото:Леся Цуренко via Instagram)
Украинская теннисистка Леся Цуренко вслед за Элиной Свитолиной пробилась в третий раунд Уимблдона.
Во втором круге турнира Цуренко разгромила представительницу Чехии Катерину Синякову.
В первом сете чешка сумела навязать борьбу украинке и все же уступила 4:6.
Во второй партии Цуренко не оставила шансов сопернице, проиграв лишь один гейм — 6:1.
Цуренко в третий раз в карьере вышла в третий раунд Уимблдона. Ранее украинка доходила до этой стадии в 2017 и 2022 годах.
Пока 34-летняя теннисистка ни разу не доходила до 1/8 финала Уимблдона
В третьем круге турнира Цуренко сыграет против Аны Богдан из Румынии.
Катерина Синякова (Чехия) — Леся Цуренко (Украина) 0:2 (4:6, 1:6)
Ранее сообщалось, что первая ракетка Украины Ангелина Калинина успешно преодолела первый круг Уимблдона.