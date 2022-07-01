Украина осталась без своих представителей на Уимблдоне 1 июля, 16:14 Цуренко впервые с 2019 года вышла в третий раунд турнира Большого шлема (Фото:REUTERS/Matthew Childs)

После трех раундов на Уимблдоне не осталось представителей украинского тенниса.



Единственная украинка, которая прошла две стадии турнира, Леся Цуренко проиграла в трех сетах немке Юле Нимайер — 4:6, 6:3, 3:6.

Поединок продолжался два часа и пять минут. Цуренко впервые с 2019 года вышла в третий раунд турнира Большого шлема.

Видео дня

Во втором круге Уимблдона украинка Марта Костюк потерпела поражение от китаянки Чжан Шуай по итогам двух сетов и одного часа и 34 минуты борьбы — 6:7 (6), 2:6.

На этой же стадии в сугубо украинском противостоянии Леся Цуренко переиграла Ангелину Калинину в трех партиях — 3:6, 6:4, 6:3.

В первом раунде выступления на турнире прекратила еще одна украинка Даяна Ястремская, уступив Ане Богдан из Румынии — 2:6, 2:6.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.