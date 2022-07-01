Украина осталась без своих представителей на Уимблдоне
Цуренко впервые с 2019 года вышла в третий раунд турнира Большого шлема (Фото:REUTERS/Matthew Childs)
После трех раундов на Уимблдоне не осталось представителей украинского тенниса.
Единственная украинка, которая прошла две стадии турнира, Леся Цуренко проиграла в трех сетах немке Юле Нимайер — 4:6, 6:3, 3:6.
Поединок продолжался два часа и пять минут. Цуренко впервые с 2019 года вышла в третий раунд турнира Большого шлема.
Во втором круге Уимблдона украинка Марта Костюк потерпела поражение от китаянки Чжан Шуай по итогам двух сетов и одного часа и 34 минуты борьбы — 6:7 (6), 2:6.
На этой же стадии в сугубо украинском противостоянии Леся Цуренко переиграла Ангелину Калинину в трех партиях — 3:6, 6:4, 6:3.
В первом раунде выступления на турнире прекратила еще одна украинка Даяна Ястремская, уступив Ане Богдан из Румынии — 2:6, 2:6.
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