Отменили прошлогоднее решение. Уимблдон допустил российских и белорусских теннисистов к турниру 31 марта, 15:40 Уимблдон состоится с 3 по 16 июля (Фото:wimbledon.com)

Российские и белорусские теннисисты смогут сыграть на Уимблдоне — одном из четырех турниров Большого шлема.

Российские и белорусские теннисисты, которые в прошлом году не были допущены к Уимблдону, в этом году смогут принять участие в турнире при определенных условиях, сообщает wimbledon.com.

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«Мы намерены принимать заявки от российских и белорусских игроков при условии, что они выступают как нейтральные спортсмены», — говорится в заявлении.

Кроме того, теннисистам запрещено выражать поддержку вторжения России в Украину, а игроки, получающие финансирование от России или Беларуси, в том числе от компаний, находящихся под управлением или контролем этих государств, к турниру допущены не будут.

«Мы считаем, что, учитывая все факторы, это наиболее подходящие меры для Уимблдона в этом году. Если обстоятельства существенно изменятся с этого момента до начала чемпионата, мы рассмотрим и отреагируем соответствующим образом», — заявил глава Всеанглийского клуба Ян Хьюитт.



Следует отметить, что в прошлом году россиянам и белорусам было запрещено участвовать в теннисных турнирах на территории Великобритании, за что Уимблдон был лишен рейтинговых очков.

Уимблдон-2023 состоится с 3 по 16 июля.

Ранее сообщалось, что МОК рекомендовал допустить российских и белорусских спортсменов к соревнованиям под нейтральным статусом.