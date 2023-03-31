Отменили прошлогоднее решение. Уимблдон допустил российских и белорусских теннисистов к турниру
Уимблдон состоится с 3 по 16 июля (Фото:wimbledon.com)
Российские и белорусские теннисисты смогут сыграть на Уимблдоне — одном из четырех турниров Большого шлема.
Российские и белорусские теннисисты, которые в прошлом году не были допущены к Уимблдону, в этом году смогут принять участие в турнире при определенных условиях, сообщает wimbledon.com.
«Мы намерены принимать заявки от российских и белорусских игроков при условии, что они выступают как нейтральные спортсмены», — говорится в заявлении.
Кроме того, теннисистам запрещено выражать поддержку вторжения России в Украину, а игроки, получающие финансирование от России или Беларуси, в том числе от компаний, находящихся под управлением или контролем этих государств, к турниру допущены не будут.
«Мы считаем, что, учитывая все факторы, это наиболее подходящие меры для Уимблдона в этом году. Если обстоятельства существенно изменятся с этого момента до начала чемпионата, мы рассмотрим и отреагируем соответствующим образом», — заявил глава Всеанглийского клуба Ян Хьюитт.
Следует отметить, что в прошлом году россиянам и белорусам было запрещено участвовать в теннисных турнирах на территории Великобритании, за что Уимблдон был лишен рейтинговых очков.
Уимблдон-2023 состоится с 3 по 16 июля.
Ранее сообщалось, что МОК рекомендовал допустить российских и белорусских спортсменов к соревнованиям под нейтральным статусом.