На Уимблдоне осталась одна представительца Украины 29 июня, 17:51 Цуренко (справа) победила соотечественницу Калинину (Фото:REUTERS/Matthew Childs)

После матчей во втором раунде Уимблдона на турнире продолжила выступления одна украинская теннисистка.

Марта Костюк потерпела поражение от китаянки Чжан Шуай по итогам двух сетов и одного часа и 34 минуты борьбы — 6:7 (6), 2:6.

В сугубо украинском противостоянии Леся Цуренко переиграла Ангелину Калинину в трех партиях — 3:6, 6:4, 6:3.

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В третьем раунде, дальше которого на Уимблдоне она раньше не проходила, победительница сыграет против Юле Нимайер из Германии.

Накануне выступления на турнире прекратила еще одна украинка Даяна Ястремская, уступив Ане Богдан из Румынии — 2:6, 2:6.

Ранее организаторы Уимблдона отстранили от участия в первенстве российских и белорусских игроков.



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